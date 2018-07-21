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Главная » Мир » Во Франции пожарные на вертолете спасли бегуна от горного козла
Во Франции пожарные на вертолете спасли бегуна от горного козла
Фото: commons.wikimedia.org / Nino Barbieri

Во Франции пожарные на вертолете спасли бегуна от горного козла

Мужчина ждал спасателей на дереве

21.07.18 8
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В субботу, 21 июля, во Франции в коммуне Бодинар-сюр-Вердон во время утренней пробежки на 50-летнего мужчину напал горный козел. Об этом сообщает France Bleu.

Спасаясь от дикого животного, мужчина забрался на дерево и позвонил в экстренные службы. На место прибыли медики и вертолет пожарной службы, который используется для эвакуации людей в опасных условиях.

Мужчину спасли, он отделался несколькими синяками и ушибами.

Ранее в заповеднике Сибуйя на юго-востоке ЮАР львы растерзали браконьеров, которые охотились за рогами носорогов. 

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