Во Франции пожарные на вертолете спасли бегуна от горного козла

В субботу, 21 июля, во Франции в коммуне Бодинар-сюр-Вердон во время утренней пробежки на 50-летнего мужчину напал горный козел. Об этом сообщает France Bleu.

Спасаясь от дикого животного, мужчина забрался на дерево и позвонил в экстренные службы. На место прибыли медики и вертолет пожарной службы, который используется для эвакуации людей в опасных условиях.

Мужчину спасли, он отделался несколькими синяками и ушибами.

Ранее в заповеднике Сибуйя на юго-востоке ЮАР львы растерзали браконьеров, которые охотились за рогами носорогов.