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Главная » Мир » В Мюнхене протестовали против "политики страха" и популизма

В Мюнхене протестовали против "политики страха" и популизма

В Мюнхене протестовали против "политики страха" и популизма
Протесты в Мюнхене

Германия пробуждается

22.07.18 50
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В Мюнхене в воскресенье, 22 июля, несколько десятков тысяч человек вышли на протест под лозунгом "Вместе против политики травли и страха!". 

По данным организаторов, в нем приняли участие около 50 тысяч человек. В полиции сообщают примерно о 25 тысячи участниках, пишет Deutsche Welle

Организаторы акции - движение "Вместе за права человека и демократию" - призвали выступить против "безответственной политики раскола", проводимой главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером, премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, главой парламентской группы ХСС Александером Добриндтом "и прочими". 

"Мы посылаем сигнал против сильного сдвига вправо в обществе, государственных методов контроля, ограничения нашей свободы и нарушения прав человека", - заявляют представители более 100 различных общественных организаций, образовательных учреждений и другие активисты. 

В начале мероприятия в четырех местах Мюнхена прошли митинги на разные темы: миграция и беженцы, закон о расширении полномочий полицейских, социальная политика, права женщин и представителей ЛГБТ-сообщества. 

После этого участники акции прошлись шествием до Королевской площади недалеко от центра города, где на концертной площадке выступили различные музыкальные группы. 

Напомним, 29 июня канцлер Германии Ангела Меркель согласовала с 14 странами ЕС соглашение об ускоренной процедуре возвращения из ФРГ беженцев, которые впервые были зарегистрированы в этих государствах. По сообщениям немецких СМИ, Берлин якобы согласовал итоговый документ с Венгрией, Польшей, Чехией, Бельгией, Францией, Данией, Эстонией, Финляндией, Литвой, Латвией, Люксембургом, Нидерландами, Португалией и Швецией.  

Позже Польша, Чехия и Венгрия опровергли участие в соглашении ЕС по беженцам

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, во всем мире в 2017 году насчитывалось в общей сложности 68,5 млн беженцев, половина из которых – дети. Это рекордное количество беженцев в истории.

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