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Главная » Мир » Трамп перенес следующую встречу с Путиным на 2019 год
Хельсинская встреча Трампа и Путина

Трамп перенес следующую встречу с Путиным на 2019 год

Трамп перенес следующую встречу с Путиным на 2019 год
Фото с сайта tass.ru

Президент США верит, что двусторонняя встреча на высшем уровне должна состояться после окончания антироссийской "охоты на ведьм"

26.07.18 13
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Президент США Дональд Трамп планирует в очередной раз встретиться с президентом РФ   Владимиром Путиным в 2019 году.

Об этом рассказал советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

"Президент верит, что двусторонняя встреча на высшем уровне должна состояться после окончания антироссийской "охоты на ведьм", и мы пришли к соглашению, что она пройдет после начала 2019 года", - сказал он.

В свою очередь лидер демократического меньшинства в Сенате США  Чак Шумер посоветовал Трампу отказаться от идеи приглашать Путина в Белый дом.

"Ну что ж, президент Трамп, если у Путина нет на вас влияния, почему вы с ним не жестки? Лучший способ показать, что у Путина на вас нет влияния, это дать ему отпор, не быть таким подобострастным и раболепным, не приглашать его сюда в Белый дом этой осенью", - заявил Шумер, слова которого приводит "Интерфакс".

Отметим, ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что осенью 2018 года состоится вторая полноценная встреча американского президента Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным.

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