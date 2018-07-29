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Российского ученого обвинили в работе на вьетнамскую разведку

Российского ученого обвинили в работе на вьетнамскую разведку
Иллюстрация: visualhistory - LiveJournal

В РФ, похоже, началась настоящая шпиономания

29.07.18 209
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64-летнего ученого из Новочеркасска Алексея Темирева, об аресте которого за государственную измену стало известно 28 июля, обвиняют в передаче секретной информации во Вьетнам.

Об этом РБК рассказала его адвокат Анна Полозова.

Темирев — сотрудник конструкторского бюро ИРИС ("Интеллектуальные робастные интегрированные системы"). По словам адвоката, его обвиняют в том, что он передал информацию об оборудовании, которое разрабатывал вместе с аспирантом из Вьетнама.

Полозова утверждает, что якобы секретная информация из уголовного дела ученого "есть в открытом доступе, в книжке, которая есть в каждой библиотеке2.

Темирева задержали 18 июля. Самое интересное, что он сам пришел к сотрудникам ФСБ по другому делу — чтобы проверить на секретность документы, которые он собирался передать в одну из российских компаний.Сейчас ученый находится в СИЗО "Лефортово".

"В его сердце стоит стент, у него грыжа, язва желудка. Состояние очень тяжелое. Сейчас собираем медицинские документы, потому что ему необходима операция", — рассказала адвокат.

Отметим, за последнее время стало известно сразу о нескольких уголовных делах о шпионаже и государственной измене, возбужденных в России. Самые резонансные из них — дело сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева (он якобы передавал секретную информацию одной из стран НАТО) и дело топ-менеджера "Интер РАО ЕЭС" Карины Цуркан (она якобы работала на молдавскую разведку).

Напомним, в Великобритании продаются советские шпионские камеры.

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