Директор ФБР обвинил Россию в постоянных подрывных действиях против США

Директор ФБР Кристофер Рэй обвинил Россию в постоянных попытках подрывных действий против США, и не только в отношении выборов.

"Как я постоянно подчеркиваю, Россия пыталась вмешаться в последние выборы и продолжает проводить злонамеренные операции влияния по сей день", - сказал директор ФБР.

"Следует четко понимать: это не просто угроза электоральному циклу. Наши противники ведут постоянную настойчивую подрывную работу, вне зависимости от того, сезон выборов сейчас или нет". По его словам, противники США умело используют все формы подрывной деятельности, как явные, так и скрытые, направленные на усиление раздоров в обществе.

Директор национальной разведки США Дэниел Коутс также заявил, что угроза извне, в том числе со стороны России, является "реальной и постоянной». Представители спецслужб сегодня продемонстрировали единый фронт на "российском направлении", пишет CNBC, особенно по сравнению со "склонностью президента Дональда Трампа не признавать проблему атак на выборы в США".

Напомним, сегодня шесть авторитетных сенаторов США представили законопроект об усилении антироссийских санкций. Он обоснован, в том числе, тем, что действующие санкции не предотвратили попыток вмешательства со стороны России в приближающиеся промежуточные выборы 2018 года.