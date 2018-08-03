В течение суток в Канаде разбились два самолета

В течение одного дня в Канаде произошли две авиакатастрофы со смертельным исходом. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в полиции провинций Британская Колумбия и Альберта.

Первый инцидент произошел в отдаленном горном районе провинции Альберта. Во время пролета над горным хребтом легкомоторный частный самолет задел землю, после чего потерял управление и скатился по склону вниз. В результате аварии погибли пилот и его единственный пассажир.

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На юге провинции Британская Колумбия частный самолет упал в озеро. Один человек погиб и один объявлен пропавшим без вести. Еще одному пассажиру самолета удалось выжить, у него несмертельные травмы.

На места обоих катастроф уже прибыли эксперты для установления причин инцидентов.

Напомним, 13 июля, около села Николаевка Сумской области разбился одноместный самолет. Пилот погиб.