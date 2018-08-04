Две сестры из Италии Наталия и Ирина Строцци утверждают, что они являются последними живыми потомками женщины, изображенной на самой известной картине Леонардо да Винчи ‒ Моны Лизы.

Об этом сообщает NBC News.

Они уверены, что с этой женщиной, настоящее имя которой Лиза Герардини дель Джокондо их связывает прямое родство.

Девочки объяснили, что их бабушка всегда рассказывала им о связи с женщиной на картине, но они обычно, пропускали эти истории мимо ушей, пока итальянский друг и историк Доменико Савини не решили изучить их родословную и обнаружили, что это правда. По словам Натальи и Ирины, Строцци были старой благородной семьёй во Флоренции с такой же властью, как Медичи.

Когда их спросили, каким образом Да Винчи получил заказ на портрет Лизы Герардини дель Джокондо, они ответили, что история довольно проста. По словам сестёр, отец художника был нотариусом и работал с Франческо, который попросил Леонардо нарисовать его жену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Франции нашли эскиз обнаженной Моны Лизы

Отметим, историки и искусствоведы потратили много времени, пытаясь выяснить, кем на самом деле была женщина с загадочной улыбкой, иногда даже сомневаясь, существовала ли она на самом деле. Некоторые утверждают, что она была женой торговца шёлком, а другие считают, что это был просто портрет идеальной женщины, как её видел сам художник. Согласно другой теории, одна из самых известных картин в истории искусства ‒ фактически автопортрет итальянского мастера.

Заявление сестёр об их связи с Моной Лизой было принято Рэбом Хэтфилдом, профессором истории искусств в Сиракузском университете во Флоренции.

"Я могу с полной уверенностью сказать, что моделью для знаменитой картины Леонардо была Лиза Герардини дель Джокондо, поэтому Наталья и Ирина могут быть уверены, что это, по сути, их предок", ‒ прокомментировал Хэтфилд.

Картина, которую Леонардо да Винчи закончил в 1503 году в Италии, теперь находится в парижском Лувре. Работа была перевезена Леонардо, когда он переехал из Флоренции в Париж и продана королю Франции после смерти художника в 1519 году.

Напомним, "Мона Лиза" может покинуть Лувр.