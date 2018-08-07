Из-за аномально высокой температуры в Испании за два дня погибли шесть человек

Аномальная жара, охватившая Испанию привела к гибели по меньшей мере шести человек только на этой неделе, сообщает UNN.

Столбики термометров отображают аномальные температуры, которые достигают 40 градусов по Цельсию.

Люди погибают от тепловых ударов. 81-летний мужчина погиб в районе Эстремадуры, к западу от столицы Испании Мадрида. По той же причине в провинции Касерес умер 40-летний немецкий паломник.

Испанские чиновники заявили, что еще два человека, вероятно, бездомные, умерли в больнице в Барселоне после того, как они были найдены без сознания на улице.

На северо-востоке страны, в городе Мурсия, 78-летний мужчина скончался во время работ на ферме, а 48-летний мужчина скончался на шоссе. Причиной стала все та же высокая температура.

Организация по защите безопасности жизнедеятельности объявила, что две женщины в возрасте 83 и 22 года, гражданки Португалии и Испании, остаются госпитализированными на юго-востоке страны. Десятки других людей лечат от обезвоживания.

Причина аномальной жары - потоки горячего воздуха, пришедшие на прошлой неделе в Европу с африканского континента. Согласно метеопрогнозам, температура начнет снижаться со вторника из-за прохладного циклона с Атлантического океана.

Напомним, во Франции из-за жары остановили четыре энергоблока АЭС.