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Главная » Мир » Испанский истребитель случайно выпустил над Эстонией боевую ракету

Испанский истребитель случайно выпустил над Эстонией боевую ракету

Испанский истребитель случайно выпустил над Эстонией боевую ракету
Фото: LIGAnews

Инцидент расследуется

07.08.18 108
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Истребитель ВВС Испании Eurofighter, входящий в состав миссии НАТО в Эстонии, по ошибке выпустил боевую ракету "воздух-воздух" AMRAAM.

Траектория полета ракеты, местоположение и статус уточняются, сообщили в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии, передает Интерфакс.

Инцидент произошел в 15:44 над территорией для воздушных упражнений Пангоди близ города Отепя.

Ракета обладает режимом самоуничтожения, но не исключено, что она упала на землю. Предполагаемое место падения ракеты, наполненной взрывчатым веществом, - в 40 км к северу от Тарту.

Силы обороны приступили к поисковой операции, используются вертолеты ВВС.

Силы обороны просят людей, обнаруживших ракету или ее части, не трогать их, отойти на безопасное расстояние.

Истребитель Eurofighter Typhoon 2000 вернулся на авиабазу, начато расследование.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям

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