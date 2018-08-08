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Главная » Мир » В США объявили имена всех россиян, задержанных по делу об автомобильной афере

В США объявили имена всех россиян, задержанных по делу об автомобильной афере

В США объявили имена всех россиян, задержанных по делу об автомобильной афере
Фото: Рамблер/авто

Жертвы были уверены, что ведут законный бизнес с автодилерами

08.08.18 465
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25 ответчиков обвиняются федеральным судом Манхэттена в использовании схемы мультимиллионного мошенничества и отмывания денег. Заговорщики публиковали фальшивые объявления о продаже автомобилей, обманув жертв в масштабах всей страны более чем на 4,5 миллиона долларов.

Джеффри С. Берман, адвокат Соединенных Штатов в Южном округе Нью-Йорка и Уильям Ф. Суини-младший, помощник директора по вопросам Нью-Йоркского отделения на местах Федерального бюро расследований объявили о вскрытии обвинительного заключения для Диоры Ашировой, Эльвина Багира-Пура, Кирилла Дедусева, Романа Элиозашвили, Саркана Имамвердиева, Михаила Инадзе, Азизы Ялоловой, Эльвина Джавадзаде, Игоря Калиничева (он же «Ирвин Калиничев»), Тенгиза Хухиашвили, Елены Кудайбергеновой, Мишеля Левинского, Станислава Лисицкого (он же «Гидрюс Гирний»), Алексея Ливадного, Дурры Мехдиевой, Михаила Морозова, Елизаветы Назиной, Гоча Папошвили, Матисса Пуке, Кетевана Сепиашвили, Александра Старикова, Игоря Стасовского, Николая Тупикина, Карлиса Витольса и Мелвут Язичи в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег, сказано на United States Department of Justice.

Одиннадцать обвиняемых по этому делу были арестованы в Нью-Йорке, они будут представлены и привлечены к ответственности судьей магистрата Соединенных Штатов Джеймсом Л. Коттом в федеральном суде Манхэттена. Вчера в Майами был арестован Багир-Пур, он также появится в суде позже. Тенгиз Хухиашвили находится под стражей по государственным обвинениям в округе Алачуа, штат Флорида, Пуке и Витольс содержатся под стражей по государственным обвинениям в округе Шарлевуа, штат Мичиган. Все трое будут переведены на федеральный контроль. Дедусев, Элиозашвили, Кудайбергенова, Лисицкий, Ливадный, Морозов, Стариков и Тупикин остаются на свободе. Дело было передано окружному судье Соединенных Штатов Джорджу Б. Дэниелсу.

Адвокат Джеффри С. Берман сказал: "Как утверждается, ответчики участвовали в общенациональной схеме обмана, обводя вокруг пальца жертв, которые реагировали на поддельные рекламные ролики в Интернете, разработанные так, чтобы походить на рекламные объявления, опубликованные настоящими законными продавцами. Тогда подсудимые якобы создали десятки компаний-оболочек для получения выплат от жертв, обналичили средства и вывели их из страны. Благодаря тяжелой работе ФБР эти обвиняемые предстанут перед судом".

Помощник директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший сказал: "Будучи уверенными, что ведут законный бизнес с автодилерами, жертвы потеряли более 4 миллионов долларов в результате действия схемы. Как показывают обвинения, предъявленные сегодня, ФБР будет неустанно работать с сотрудниками правоохранительных органов, чтобы выявить двусмысленные заговоры, независимо от масштабов сложности их прикрытия".

Отмечается, что с ноября 2016 года по июль 2018 года подсудимые претворяли в жизнь масштабную мошенническую схему. Они выдавали себя за легальных продавцов автомобилей, обманом выманивая у жертв оплату за якобы купленные машины, выводили средства из банков по всей стране, стараясь избежать контроля, и проводили выручку за пределами Соединенных Штатов.

Напомним, аферисты выманили 150 млн грн на фиктивных продажах авто.

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