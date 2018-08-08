Украинское судно с пшеницей село на мель на Дону

В Ростовской области РФ на реке Дон на мель село зарегистрированное в Украине судно с пшеницей.
Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает ПРЯМИЙ.
"В городе Сумы на реке Дон недалеко от населенного пункта Кусок село на мель судно "Амур-2507", зарегистрированное в Украине. На борту находится экипаж в составе 15 человек. Судно перевозит более 3 тысяч тонн зерна", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что судно направлялось из российского города Ростова-на-Дону в турецкий город Самут.
В результате инцидента никто не пострадал.
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Напомним, Федеральная служба безопасности России задержала в акватории Черного моря украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041".