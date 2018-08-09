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Главная » Мир » Японская пара дожила до 208 лет на двоих

Японская пара дожила до 208 лет на двоих

Японская пара дожила до 208 лет на двоих
Фото: guinnessworldrecords

У супругов 5 дочерей и 13 внуков

09.08.18 126
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Японская семейная пара установила мировой рекорд долгожительства. Масао Мацумото и Мияко Сонода вместе уже 80 лет. Возраст супругов на двоих составляет 208 лет.

Официальные представители Книги рекордов Гиннеса посетили супружескую пару в Японии, передает Joinfo.ua. Теперь они удерживают рекорд как самая старая пара из ныне живущих на Земле.

Влюбленные поженились в 1937 году. В возрасте 27 лет Масао, появившейся на свет в 1910 году, встретил 20-летнюю Мияко, родившуюся в 1917 году. Вскоре они поженились. У супругов пять дочерей и тринадцать внуков. Самой старшей дочери 77 лет, а младшей — 66. В августе в семействе ожидается пополнение — родится 25-тый правнук Масао и Мияко.

Напомним, в Украине состоится регистрация уникального рекорда – "Самая большая семья в Украине", которая насчитывает 346 человек.

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