В ионосфере Земли обнаружена гигантская дыра

Это связано со стратосферным потеплением

Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили в ионосфере Земли огромную дыру, которая была вызвана недавним внезапным потеплением стратосферы.

Об этом пишет Phys.org.

Внезапным стратосферным потеплением называют значительное повышение температуры в стратосфере над полярными и приполярнымы областями Земли. Во время подобных явлений температура стратосферы значительно повышается за пять дней.

Причиной потепления являются атмосферные гравитационные волны. Они возникают в тропосфере, нижнем слое атмосферы, однако при огибании гор и возвышенностей могут подниматься выше. При стратосферном потеплении происходит разрушение циркумполярного вихря - гигантской системы циркуляции теплого и холодного воздуха.

Ранее исследователи предполагали, что изменения в ионосфере происходят только днем. Но в 2013 году ученым удалось зафиксировать внезапное стратосферное потепление, которое повлияло на ночную ионосферу.

Проведенные исследования помогли установить, что плотность свободных электронов в области значительно уменьшилось. В результате образовалась ионосферная дыра. Она простирается от 55 градусов южной широты до 45 градусов северной широты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Земле стало больше лесов за последние 35 лет

Напомним,