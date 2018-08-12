В Манчестере произошла стрельба, есть раненые

В Манчестере ночью после городского карнавала произошла стрельба, в результате чего ранения получили не менее 10 человек.

Об этом сообщает Sky.

Bнцидент произошел в районе Мосс-Сайд.

По данным полиции, не менее 10 человек получили ранения в результате стрельбы, в район происшествия переброшены усиленные наряды, устанавливаются причины стрельбы.

Также полиция отметила, что в субботу в городе проходил Карибский карнавал, однако к моменту чрезвычайного происшествия он уже успел закончиться.

В руководстве местной полиции отметили, что пострадавшие в результате стрельбы люди были доставлены в больницу. Большинство полученных ранений не опасны для жизни.

Напомним, в Торонто произошла стрельба: 14 человек ранены, один погиб.