Президент США, на инаугурации, якобы, хотел поклясться на своей книге

Президент США Дональд Трамп на инаугурации год назад хотел принести клятву не на Библии, а на своей книге "Искусство сделки".

Об этом пишет американский журнал Slate со ссылкой на книгу "Свихнувшийся: взгляд из Белого дома Трампа" экс-сотрудницы администрации главы государства Омаросы Манигол-Ньюман.

— Он спросил меня: "Омароса, как думаешь, а что если я дам присягу на книге „Искусство сделки"? — вспоминает автор книги (цитата по РБК).

Как сообщает Манигол-Ньюман, президент США объяснил свою идею тем, что его книга является "величайшей деловой книгой всех времен".

По его словам, в ней прописаны такие схемы, которые он намерен использовать во время своего правления. Трамп добавил, что книга могла бы стать символом его политики.

Более того, президент США отметил, что тем самым он сможет увеличить продажи книги. Манигол-Ньюман написала, что Трамп преподнес этот разговор как шутку, но, по ее мнению, он говорил "абсолютно серьезно".

Президент США Дональд Трамп в ответ заявил, что Омароса Маниголт-Ньюман является «жалким человеком».

Вопрос о Маниголт-Ньюман был задан Трампу во время мероприятия для байкеров в штате Нью-Джерси.

Напомним, Трамп признался о встрече своего сына с россиянами во время президентской кампании 2016 года.