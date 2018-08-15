В Ереване представители ЛГБТ-сообщества ворвались в центральное отделение полиции и нанесли травмы двум стражам порядка. Как оказалось, они пытались добраться до задержанного, нападавшего на членов сообщества.

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства Армении.

По данным полиции, задержанный мужчина охотился на представителей ЛГБТ-сообщества в Ереване. Оперативная группа полиции доставила подозреваемого в нанесении телесных повреждений в центральное отделение.

"Так называемая пострадавшая сторона, узнав, что подозреваемого доставят в центральное отделение полиции, собралась у здания, и в момент привода возникла потасовка. Обстановка обострилась, когда на улицы вышли возмущенные громкими ругательствами жители прилегающих домов", - говорится в сообщении.

Полицейские попытались успокоить собравшихся, однако "толерантность полиции не была оценена должным образом". "Переодетые в женские одежды мужчины и их сторонники ворвались в отделение полиции, чтобы найти задержанного и отомстить ему. Двум сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, один из них был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на Андреевском спуске группа из 5-6 неизвестных избила двух молодых людей, потому что заподозрила их в гомосексуальности.