Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » В Нидерландах официально запретили фотографироваться на фото в дуршлаге

В Нидерландах официально запретили фотографироваться на фото в дуршлаге

В Нидерландах официально запретили фотографироваться на фото в дуршлаге
Фото: facebook.com/iniemienie

Власти решили, что вера в Летающего Макаронного Монстра - не религия

17.08.18 15
000

Власти Нидерландов запретили последователям выдуманной религии пастафарианство использовать в официальных документах фото в дуршлаге. Об этом пишет AD.nl.

Студентка из города Неймегена Минке де Вилде еще два года назад захотела оформить удостоверение личности и водительские права, на которых она была бы изображена с дуршлагом на голове. Однако местный муниципалитет отказал ей в этой просьбе.

Согласно нидерландским законам голова на документах может быть частично покрыта только по религиозным соображениям. Менке заявила, что она является последователем пастафарианства и решила доказать свою правоту в суде.

Однако Государственный совет Нидерландов – высшая инстанция в административном судопроизводстве – отказал девушке. Он постановил, что пастафарианство является сатирой, а не религией, соответственно его последователям запрещено делать фото в дуршлагах.

Минке де Вилде с таким решением не согласилась и подала иск в Европейский суд по правам человека. Она признала, что пастафарианство это юмористическая религия, но заявила, что это не означает, что в него нельзя верить.

Пастафарианство или Церковь Летающего Макаронного Монстра основал в 2005 году выпускник Университета штата Орегон Бобби Хендерсоном в знак протеста против намерения христианских фундаменталистов добиться преподавания теории креационизма (создании мира Богом) в школах.

Пастафарианские принципы были представлены на созданном Хендерсоном сайте Пастафарианской Церкви и в написанном им в 2006 году Евангелии Летающего Макаронного Монстра. Центральный тезис псевдорелигии - идея, что невидимый и неощутимый Летающий Макаронный Монстр создал Вселенную. Пираты почитаются как первые пастафариане. Хендерсон утверждает, что снижение количества пиратов на Земле стало причиной глобального потепления. Ношение дуршлага на голове является одним из отличительных признаков пастафарианцев.

Шутливая религия быстро завоевала популярность в разных уголках мира. В 2015 году его даже признало в качестве религии правительство Новой Зеландии.

Напомним, голкипер сборной Египта по футболу Мохамед эль-Шенави отказался от приза лучшему игроку матча после игры с командой Уругвая на ЧМ-2018. Футболист отказался от награды по религиозным соображениям, так как спонсором награды выступает алкогольная компания.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Российский хоккеист поел пельменей из Кубка СтэнлиБританка 28 лет проходила с контактной линзой, о которой она не зналаВ Ботсване львица обокрала туристку
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 17577
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12097
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13014
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 22897
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13326
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 29999
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 16020
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27775
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6760
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 16047
  1. Половина выпускников на ВНО не смогли решить задачку для 8 класса, - директор УЦОКО 5475 / 6535
  2. Бывший коллега Стивена Хокинга полагает, что найдены доказательства существования прошлых вселенных 3007 / 3816
  3. Модель Деми Роуз шокировала фанатов откровенным купальником 2984 / 6388
  4. Британка 28 лет проходила с контактной линзой, о которой она не знала 2862 / 3068
  5. Украина наращивает присутствие в Азовском море из-за действий России 2712 / 3128
  6. Адвокаты Януковича устроили драку в суде 2588 / 2989
  7. Беспокойное завтра. Как глобальное изменение климата повлияет на жизнь в Украине 2578 / 2822
  8. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 2407 / 47238
  9. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2327 / 13722
  10. Репера 50 cent попытались застрелить во время съемок нового клипа, - СМИ 2292 / 2802
  1. Половина выпускников на ВНО не смогли решить задачку для 8 класса, - директор УЦОКО 22 / 6535
  2. Беспокойное завтра. Как глобальное изменение климата повлияет на жизнь в Украине 21 / 2822
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 19 / 47238
  4. Бывший коллега Стивена Хокинга полагает, что найдены доказательства существования прошлых вселенных 6 / 3816
  5. Зубко выступил за отказ от централизированного горячего водоснабжения 4 / 2132
  6. Краски, карты и слова. Как человек-остров Василий Придатко наносит себя на карту 4 / 2662
  7. Британка 28 лет проходила с контактной линзой, о которой она не знала 4 / 3068
  8. Прием в украинские профтехучилища продлен до октября 3 / 82
  9. МОН назвал ТОП-10 стран с наибольшим спросом на украинское образование 3 / 418
  10. Ярош показал, как беспилотники "кошмарят" боевиков на передовой 3 / 876
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.