В Нидерландах официально запретили фотографироваться на фото в дуршлаге

Власти Нидерландов запретили последователям выдуманной религии пастафарианство использовать в официальных документах фото в дуршлаге. Об этом пишет AD.nl.

Студентка из города Неймегена Минке де Вилде еще два года назад захотела оформить удостоверение личности и водительские права, на которых она была бы изображена с дуршлагом на голове. Однако местный муниципалитет отказал ей в этой просьбе.

Согласно нидерландским законам голова на документах может быть частично покрыта только по религиозным соображениям. Менке заявила, что она является последователем пастафарианства и решила доказать свою правоту в суде.

Однако Государственный совет Нидерландов – высшая инстанция в административном судопроизводстве – отказал девушке. Он постановил, что пастафарианство является сатирой, а не религией, соответственно его последователям запрещено делать фото в дуршлагах.

Минке де Вилде с таким решением не согласилась и подала иск в Европейский суд по правам человека. Она признала, что пастафарианство это юмористическая религия, но заявила, что это не означает, что в него нельзя верить.

Пастафарианство или Церковь Летающего Макаронного Монстра основал в 2005 году выпускник Университета штата Орегон Бобби Хендерсоном в знак протеста против намерения христианских фундаменталистов добиться преподавания теории креационизма (создании мира Богом) в школах.

Пастафарианские принципы были представлены на созданном Хендерсоном сайте Пастафарианской Церкви и в написанном им в 2006 году Евангелии Летающего Макаронного Монстра. Центральный тезис псевдорелигии - идея, что невидимый и неощутимый Летающий Макаронный Монстр создал Вселенную. Пираты почитаются как первые пастафариане. Хендерсон утверждает, что снижение количества пиратов на Земле стало причиной глобального потепления. Ношение дуршлага на голове является одним из отличительных признаков пастафарианцев.

Шутливая религия быстро завоевала популярность в разных уголках мира. В 2015 году его даже признало в качестве религии правительство Новой Зеландии.

Напомним, голкипер сборной Египта по футболу Мохамед эль-Шенави отказался от приза лучшему игроку матча после игры с командой Уругвая на ЧМ-2018. Футболист отказался от награды по религиозным соображениям, так как спонсором награды выступает алкогольная компания.