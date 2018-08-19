Путин может приехать еще на одну европейскую VIP-свадьбу, - СМИ

Президент РФ Владимир Путин в ближайшем будущем может посетить ее одну свадьбу VIP-уровня в Европе – экс-канцлера Германии Герхарда Шредера и кореянки Ким Со Ен. Об этом пишет немецкое изданные Bild в статье, посвященной встрече лидера Кремля с Ангелой Меркель.

"Путин может скоро снова прибыть в Германию, правда, в частном порядке. В Берлине ходят слухи, что в октябре он может присутствовать на свадебном торжестве своего друга Герхарда Шредера", - пишет издание.

В то же время в Кремле пока отрицают возможность поездки Путина на свадьбу.

"Пока таких планов нет. Разговоров не было", - прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков эти слухи, переедет РИА Новости.

По данным СМИ, церемония бракосочетания Шредера и Ким Со Ен назначена на 5 октября в одном из отелей в центре Берлина.

Напомним, 18 августа Владимир Путин по дороге в Берлин на встречу с Ангелой Меркель посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Российский президент пробыл на свадьбе около часа, но за это время успел станцевать с невестой.

Герхард Шредер возглавлял правительство Германии в 1998-2005 годах. В 2016 году он возглавил совет директоров оператора "Северного потока-2", а спустя год – и совет директоров "Роснефти".