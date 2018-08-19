Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » В Белом доме назвали четыре страны, которые могут вмешаться в американские выборы

В Белом доме назвали четыре страны, которые могут вмешаться в американские выборы

В Белом доме назвали четыре страны, которые могут вмешаться в американские выборы
Джон Болтон / Фото: flickr.com/photos/gageskidmore

У руководства США есть опасения в отношении России, Китая, КНДР и Ирана

19.08.18 197
000

США обеспокоены возможным вмешательством России, Китая, Северной Кореи и Ирана в американские промежуточные выборы. Об этом чиновник сообщил советник президента по нацбезопасности Джон Болтон в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, Россия является лишь одной из четырех стран, которые потенциально могут попытаться вмешаться в избирательную кампанию в Штатах.

"Я могу окончательно сказать, что у представителей нацбезопасности [США] существует достаточная озабоченность относительно вмешательства [в промежуточные выборы] Китая, вмешательства Ирана и вмешательства Северной Кореи", - заявил Болтон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай, и, возможно, КНДР вмешиваются во внутренние дела США.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
США завершают разработку санкций против причастных к "Северному потоку-2", - СМИСША с помощью монголов придумали альтернативу торговле с КитаемDASKAA на голову. Что ждёт Россию после введения новых санкций со стороны США
Топ-10
  1. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 10079
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 16386
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 49740
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 18228
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12415
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13333
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 23330
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13402
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 30827
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 16492
  1. Газа в Украине хватит на 15 лет 4748 / 5741
  2. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 4685 / 10264
  3. Усику придется отдать чемпионский пояс, - российский промоутер 4249 / 7437
  4. В Киеве ЗРК Бук врезался в бизнес-центр 3238 / 3761
  5. Скрести по сусекам. Как на планете появляются новые виды животных, и почему рано этому радоваться 3218 / 3627
  6. В ДНР испытали снаряд для Чебурашки 3106 / 3801
  7. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 2470 / 18889
  8. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 2194 / 10079
  9. Умер автор многих советских музыкальных хитов 2131 / 2526
  10. По соображениям совести. Как государство наказывает тех, кто не хочет брать в руки оружие 2111 / 2489
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 27 / 10264
  2. Гарнизоны просят казны. Сможет ли Украина остановить отток кадровых военных из армии 13 / 10079
  3. По соображениям совести. Как государство наказывает тех, кто не хочет брать в руки оружие 8 / 2489
  4. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 8 / 49740
  5. Августовский путч. Почему СССР так легко рухнул, но стал возрождаться в России 7 / 882
  6. Усику придется отдать чемпионский пояс, - российский промоутер 7 / 7437
  7. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 6 / 18889
  8. Президент Украины разрешил "Укроборонпрому" не отдавать долги России 5 / 548
  9. В Киеве возле "Олимпийского" на дороге образовались огромные дыры 5 / 2128
  10. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 4 / 5660
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.