В Белом доме назвали четыре страны, которые могут вмешаться в американские выборы

У руководства США есть опасения в отношении России, Китая, КНДР и Ирана

США обеспокоены возможным вмешательством России, Китая, Северной Кореи и Ирана в американские промежуточные выборы. Об этом чиновник сообщил советник президента по нацбезопасности Джон Болтон в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, Россия является лишь одной из четырех стран, которые потенциально могут попытаться вмешаться в избирательную кампанию в Штатах.

"Я могу окончательно сказать, что у представителей нацбезопасности [США] существует достаточная озабоченность относительно вмешательства [в промежуточные выборы] Китая, вмешательства Ирана и вмешательства Северной Кореи", - заявил Болтон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай, и, возможно, КНДР вмешиваются во внутренние дела США.