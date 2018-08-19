В Белом доме назвали четыре страны, которые могут вмешаться в американские выборы

США обеспокоены возможным вмешательством России, Китая, Северной Кореи и Ирана в американские промежуточные выборы. Об этом чиновник сообщил советник президента по нацбезопасности Джон Болтон в интервью телеканалу ABC News.
По его словам, Россия является лишь одной из четырех стран, которые потенциально могут попытаться вмешаться в избирательную кампанию в Штатах.
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"Я могу окончательно сказать, что у представителей нацбезопасности [США] существует достаточная озабоченность относительно вмешательства [в промежуточные выборы] Китая, вмешательства Ирана и вмешательства Северной Кореи", - заявил Болтон.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай, и, возможно, КНДР вмешиваются во внутренние дела США.