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Главная » Мир » Водителя украинского автобуса в Польше обвиняют в сознательном причинении катастрофы

Водителя украинского автобуса в Польше обвиняют в сознательном причинении катастрофы

Водителя украинского автобуса в Польше обвиняют в сознательном причинении катастрофы
Фото: f24.pl

Водитель арестован на три месяца

20.08.18 147
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В Польше районный суд Перемышля арестовал водителя украинского автобуса, который 17 августа попал в ДТП на Подкарпатье.

Об этом сообщает RMF24.

В воскресенье Николая Л. допросили в прокуратуре. После этого ему предъявили обвинения в "сознательном причинении катастрофы на дороге", в результате чего погибли три человека и многие получили ранения. 

Украинец не признает вину.

Если суд сочтет доказательства достаточными, водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

На время расследования украинец останется под арестом. Предварительный срок ареста - 3 месяца, но может быть продлен судом.

Напомним, в Польше в Подкарпатском воеводстве в аварию попал украинский автобус с туристами. В результате аварии погибли три человека, еще 51 человек травмирован. 

Всего в автобусе находилось 54 человека. Туристический автобус вез туристов из Львова в Австрию и направлялся к пограничному переходу со Словакией.

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