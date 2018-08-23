Администрация Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайна (НГУАДИ) перед визитом представителей РПЦ прикрыла тканью статуи обнаженных людей тканью и закрепила их канцелярскими зажимами.
Об этом сообщает новосибирское онлайн-издание НГС.
Делегация из новосибирской епархии приехала в университет для выступления на лекции о доступности храмов для ограниченных в передвижении граждан в рамках городского форума "Новосибирск – город безграничных возможностей".
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Как сообщил изданию участник мероприятия "Smart Urban", проходившего в учебном заведении, завесить скульптуры решили, "чтобы не ранить чувства" представителей церкви. Ткань закрепили канцелярскими зажимами, а после окончания форума сняли.
В пресс-службе университета подтвердили, что несколько статуй действительно обернули в одеяла на время дискуссии, но причину своего решения не назвали.
Напомним, Филарет ожидает Томос об автокефалии в конце августа – начале сентября.