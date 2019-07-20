В США самолет совершил аварийную посадку в океане

В самолете находился только пилот

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Атлантический океан на побережье американского города Оушен-Сити в штате Мэриленд.

На опубликованных кадрах видно, как воздушное судно снижается на большой скорости и приземляется на воду. Отдыхающие с удивлением наблюдали за происходящим с пляжа.

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По данным CBS, в самолете находился только пилот – 23-летний Тревор Х. Дейл. Он смог выбраться из кабины и доплыть до берега.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле недалеко от шведского города Умео рухнул спортивный самолет с девятью людьми на борту, которые все погибли.

У Багамских островов вследствие аварии вертолета погибли семь человек. Среди них были американский миллиардер и угольный магнат Крис Клайн и его дочь.