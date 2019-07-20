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Генсек НАТО рассказал о перспективах членства Украины в альянсе

2019-07-20 21:42:07

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Генсек НАТО рассказал о перспективах членства Украины в альянсе

Фото: РИА Новости

Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права ветировать процесс вступления Украины в Организацию североатлантического договора

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поддерживает усилия Украины в продвижении на пути к членству. Тем не менее, отметил он, этот процесс займет определенное время. Об этом пишет Голос Америки.

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Столтенберг подчеркнул, что альянс активно помогает Украине воплощать соответствующие реформы.

"Конечно, Украина сейчас сосредоточена на реформах, чтобы иметь возможность достичь стандартов НАТО и на этом основной фокус", – сказал он.

Генеральный секретарь НАТО также заявил, что вопрос о членстве в организации будет решать  Украина и 29 стран-членов, а "Россия не имеет права ветировать этот процесс".

Как ранее сообщал Фокус:

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