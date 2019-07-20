Генсек НАТО рассказал о перспективах членства Украины в альянсе

Йенс Столтенберг заявил, что Россия не имеет права ветировать процесс вступления Украины в Организацию североатлантического договора

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поддерживает усилия Украины в продвижении на пути к членству. Тем не менее, отметил он, этот процесс займет определенное время. Об этом пишет Голос Америки.

Столтенберг подчеркнул, что альянс активно помогает Украине воплощать соответствующие реформы.

"Конечно, Украина сейчас сосредоточена на реформах, чтобы иметь возможность достичь стандартов НАТО и на этом основной фокус", – сказал он.

Генеральный секретарь НАТО также заявил, что вопрос о членстве в организации будет решать Украина и 29 стран-членов, а "Россия не имеет права ветировать этот процесс".

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Парламентской Ассамблеи НАТО Мадлен Мун сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен на заседание Ассамблеи, которое состоится в Лондоне осенью этого года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует вынести на референдум вопрос о вступлении Украины в НАТО.