Скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, – СМИ

Официального подтверждения или опровержения этой информации нет

Скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Об этом сообщил радио "Говорит Москва" политолог, директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в столице республики.

"Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск", – сообщил он.

Гурбангулы Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля.

Днем ранее оппозиционный YouTube-канал "Свободный Туркменистан" со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

Официального подтверждения или опровержения этой информации нет.

Туркменистан считается одной из самых информационно закрытых стран.

Как ранее сообщал Фокус: