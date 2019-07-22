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Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

2019-07-22 11:04:48

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Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Юкия Амано / Фото: un.org

Амано было 72 года, он возглавлял организацию с 2009 года

Умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Амано было 72 года, он возглавлял организацию с 2009 года.

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МАГАТЭ также привело недавние слова Амано из его письма, которым он планировал уведомить совет директоров о своей отставке.

"На протяжении последних десяти лет организация добилась ощутимых результатов по реализации своей программы "Атомы во имя мира и развития". И я рад быть частью этого успеха", – писал Амано.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Официальное заявление об отставке Амно должен был сделать на этой неделе.
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