Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Амано было 72 года, он возглавлял организацию с 2009 года

Умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Амано было 72 года, он возглавлял организацию с 2009 года.

МАГАТЭ также привело недавние слова Амано из его письма, которым он планировал уведомить совет директоров о своей отставке.

"На протяжении последних десяти лет организация добилась ощутимых результатов по реализации своей программы "Атомы во имя мира и развития". И я рад быть частью этого успеха", – писал Амано.

Как ранее сообщал Фокус:

Амано может покинуть досрочно пост гендиректора агентства в марте 2020 года по причине болезни.