Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
2019-07-22 11:04:48
Юкия Амано / Фото: un.org
Амано было 72 года, он возглавлял организацию с 2009 года
Умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Амано было 72 года, он возглавлял организацию с 2009 года.
Читайте также:
МАГАТЭ также привело недавние слова Амано из его письма, которым он планировал уведомить совет директоров о своей отставке.
"На протяжении последних десяти лет организация добилась ощутимых результатов по реализации своей программы "Атомы во имя мира и развития". И я рад быть частью этого успеха", – писал Амано.
Как ранее сообщал Фокус:
- Амано может покинуть досрочно пост гендиректора агентства в марте 2020 года по причине болезни.
- Официальное заявление об отставке Амно должен был сделать на этой неделе.
Loading...