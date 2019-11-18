В парламент Беларуси не прошел ни один оппозиционер

Однако, в парламенте будет работать мисс Беларусь

ЦИК Беларуси опубликовала предварительные итоги голосования на парламентских выборах.

Об этом сообщает TUT.by.

Явка составила 77,22% избирателей и выборы признаны состоявшимися во всех округах. Наименьшую явку ЦИК зафиксировала в Минске (63,26%), наибольшую –в Могилевской области (82,3%).

Среди прошедших в Палату представителей седьмого созыва оппозиционеров не оказалось.

Deutsche Welle пишет, что многим независимым кандидатам было отказано в регистрации для участия в выборах. Среди них – два оппозиционных депутата текущего созыва Анна Канопацкая и Алена Анисим, бывшая политзаключенная Ирина Халип и другие. Однако, в парламенте будет работать мисс Беларусь.

"В парламенте седьмого созыва будет работать экс-министр информации Лилия Ананич, дипломаты Андрей Савиных, Валерий Воронецкий, мисс Беларусь Мария Василевич, глава "Белой Руси" Геннадий Давыдько, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич", – сказала глава ЦИК Лидия Ермошина.

Как ранее сообщал Фокус:

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