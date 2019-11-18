Гавайский серфингист сделал предложение на гребне волны и уронил кольцо в океан

Романтическое предложение руки и сердца едва не обернулось полным провалом

На Гавайях серфер решил сделать оригинальное предложение руки и сердце своей возлюбленной, но в итоге, уронил кольцо в океан. Об этом сообщает Independent.

38-летний Кристофер Гарт и 32-летняя Лорен Оийе отправились на серфинг в их родном Гонолулу. Во время катания на волнах, Гарт решил сделать предложение своей второй половинке, став на одно колено прямиком на доске для серфинга. Он достал из своих плавок обручальное кольцо, но не совладав с волной, упустил украшение прямиком в океан.

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К счастью, упущенное в воду кольцо было запасным, а настоящее ждало Лорен на берегу.

Оригинальное предложение руки и сердца было снято несколькими случайными фотографами.

"Мы вместе поймали волну на том месте, где впервые встретились. Я поворачиваюсь назад и вижу, как он становится на одно колено и кричит: "Лорен, я тебя люблю! Ты выйдешь за меня замуж?", – написала Лорен в Instagram.

По словам Лорен, сперва она подумала, что над ней решили пошутить, но была вне себя от счастья, когда поняла, что предложение реально.

"Кристофер Гарт, я люблю тебя и так благодарна, что звезды сошлись", – добавила Лорен.

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