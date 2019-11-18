В Тбилиси полиция применила водометы для разгона протестующих

Демонстранты пытаются оказывать сопротивление спецназу

В столице Грузии Тбилиси полиция начала силовые действия по разблокированию входов в здание парламента, который накануне был заблокирован протестующими. Десятки участников акции протеста пытаются оказывать сопротивление, однако под давлением превосходящих сил полиции им приходится отступать.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В настоящее время сотрудники спецназа пытаются оттеснить щитами участников акции от ворот парламента и снимают с них установленные оппозиционерами замки. Собравшиеся возле здания парламента люди с поднятыми руками отступают. Некоторые из них изменили тактику сопротивления и сели на дорогу.

Со стороны полиции также было сделано предупреждение о применении спецсредств, после чего были применены водяные пушки против оппозиционеров.

Издание Грузия. Онлайн сообщает, что по участникам акции правоохранители выпустили струю воды.

После применения водомета часть участников акции уже покинула улицу, где расположен грузинский парламент, а другая часть вновь пытается оказывать сопротивление спецназу, не давая им занять место проведения акции.

Как ранее сообщал Фокус:

В столице Грузии – Тбилиси начались массовые протесты после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.