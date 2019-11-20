Помпео планирует покинуть администрацию Трампа, – Time

Намерение политика связывают с его желанием баллотироваться в Сенат

Госсекретарь США Майк Помпео планирует покинуть администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Time со ссылкой на собственные источники в Республиканской партии США.

По информации издания, Помпео сообщил трем республиканцам, что планирует уйти в отставку из администрации Трампа, чтобы баллотироваться в сенат США от штата Канзас на промежуточных выборах в следующем году.

Сообщается, что Помпео планировал оставаться на посту главы Госдепартамента до весны следующего года, однако развитие последних событий, включая текущее расследование по импичменту президента США, внесли напряженность в его отношения с Дональдом Трампом.

По словам источников, дата отставки Помпео будет зависеть от его способности ориентироваться на максимально плавный выход из администрации. Также сообщается, что пока неизвестно, обсуждал ли Помпео свои планы с Трампом. Помощники Помпео ранее отрицали, что он планировал уйти в отставку, но сейчас отказываются комментировать эту информацию.

Как ранее сообщал Фокус:

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что администрация Трампа всегда последовательно поддерживала Украину в борьбе с коррупцией, в усилении оборонных возможностей, защите демократии и свобод украинцев.