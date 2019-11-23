Трамп пытается превратить США в Украину, — New York Times

Колумнист NYT Брет Стивенс объяснил, почему президент США должен быть отстранен от должности

Наиболее серьезным преступлением Дональда Трампа стало не то, что он намеревался сделать Украине или с Украиной, а то, что он "пытается превратить США в Украину", пишет журналист NYT, который изучал украинскую политику с 1999 года, работая в The Wall Street Journal Europe.

По его словам, украинская политика представляет из себя набор повторяющихся тем и мотивов, которые могут показаться американцам весьма знакомыми.

Во-первых, это "криминализация политических отличий. За несколько лет до возглавляемой Трампом кампании "Посадите ее в тюрьму", направленной против Клинтов, Виктор Янукович, который на тот момент был президентом Украины, "делал то же самое со своим политическим оппонентом — Юлией Тимошенко, которую приговорили к 7 годам тюрьмы по ряду "византийских" обвинений после того, как она с проиграла выборы 2010 года".

По словам американского журналиста, к попыткам дискредитировать Тимошенко имел отношение и политический консультант Трампа.

Во-вторых, это использование политической власти как щита против уголовного преследования. "Зачем так много украинских олигархов, включая Николая Злочевского — основателя Burisma Holdings — также работали министрами в правительстве? Все просто: потому что, до недавнего времени, это защищало их от уголовного преследования благодаря парламентской неприкосновенности (на министров депутатская неприкосновенность не распространялась, но так написано в колонке — Фокус).

В-третьих, это то, что можно назвать деградацией политической жизни (в оригинале netherworldization, что можно перевести как "превращение в преисподнюю" — Фокус) , из-за которой "изобилуют теории заговоров, закулисные игроки пользуются огромным влиянием, а формальные органы власти разъединены с реальными центрами власти".

Эта реальность стала очевидной в 2016 году, когда "попытка парламента выразить недоверие действующему на тот момент премьер-министру Арсению Яценюку неожиданно закончилась неудачей, благодаря обычным "договорнякам" между наиболее богатыми и влиятельными людьми страны". Автор колонки цитирует другой материал об Украине, выходивший в издании Foreign Policy: "Здесь нет партийных линий, нет реальных дебатов и идеологических противостояний: лишь хладнокровные корыстные интересы и краткосрочные альянсы между различными олигархическими группами".

В-четвертых, это "скрытое российское вмешательство, которому способствуют местные политические игроки". "Украина представляет собой наиболее яркий пример такого вмешательства (соседняя Грузия — на втором месте), так как значительные части страны были захвачены Россией и ее прокси-силами. Однако задолго до того как кремлевские "зеленые человечки" прибыли в Крым в 2014 году, Россия и ее агенты использовали все грязные приемы из своего арсенала, начиная от отравления будущего президента Украины диоксином и до отравления медиа-ландшафта дизинформацией". И слишком часто это срабатывало, отмечает журналист, объясняя это тем, что жертвы (то есть украинцы) оказывались "внушаемыми, коррумпированными, запуганными или безразличными".

Журналист идет дальше и заявляет, что то, что делает президент Трамп не "поражает нас (американцев — Фокус), поскольку США переживают "собственный безотрадный процесс украинизации", заключающийся "в отношении к фантазиям как к фактам, к пропаганде как к журналистике, к политическим оппонентам как к преступникам, к политической работе как к бизнесу, к родственникам как к дипломатическим представителям, к нечистоплотным юристам как к теневым членам кабинета, к вымогательству как внешней политике, к раболепству как к патриотизму, к согражданам как к мусору, к смертельным врагам как к давно потерянным друзьям".

Стоит отметить, что в конце колонки журналист все-таки отдает должное "простым украинцам", которые, отбиваясь от российской агрессии, пытаются вывести Украину на тот уровень развития, на котором раньше находились США.