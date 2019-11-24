Мумии львят, крокодилов и гигантский скарабей: египетские археологи показали свои находки

Возраст экспонатов составляет около 2,5 тысяч лет

В Египте впервые представили коллекцию мумифицированных кошек, змей и древних артефактов, обнаруженных в прошлом году на территории некрополя возле Ступенчатой пирамиды Саккары, к югу от Каира. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам древностей Египта.

Все находки относятся к эпохе XXVI династии Древнего Египта, которая правила в 685 - 525 гг. до н. э.

Главными экспонатами выставки стала группа мумифицированных кошек, найденных внутри 25 деревянных коробов. Из пяти больших мумифицированных диких кошек двое уже идентифицированы как львята; остальные три будут проанализированы, чтобы определить их вид. В отличие от мумифицированных кошек, которых археологи находят довольно регулярно, обнаружение целых львов, и в особенности, детенышей, случается редко.

Также в некрополе обнаружили три статуи крокодилов с остатками маленьких мумий крокодилов внутри, 75 деревянных и бронзовых кошек разных форм и размеров, фаянсовые статуи богини-львицы Сехмет, 73 бронзовые статуэтки с изображением бога Осириса, изображения других божеств, ритуальные маски и папирусы.

Руководитель археологической миссии, глава Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири самой интересной находкой назвал каменную статую жука-скарабея, которая в пять раз превышает свои аналоги.

"Самое прекрасное открытие из этих сотен находок - этот скарабей. Это самый большой скарабей в мире", - сказал он.

Саккара - это древний могильник, который служил некрополем для Мемфиса, столицы Древнего Египта.

Расположенный примерно в 30 км к югу от Каира, некрополь Саккара был местом захоронения в течение более 3 тыс. лет. Он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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