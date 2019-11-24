Победителем детского Евровидения стала представительница Польши

Украинская участница, 13-летняя София Иванько, с песней The Spirit of Music заняла 15-е место

Победителем песенного конкурса "Детское Евровидение-2019" стала 12-летняя участница из Польши Вики Габор с песней Superhero. Таким образом, в 2020 году детское Евровидение снова будет проходить в Польше.

Об этом сообщает Укринформ.

Габор набрала 278 балов от жюри и по результатам онлайн-голосования.

Украинская представительница, 13-летняя София Иванько, с песней The Spirit of Music набрала 59 баллов и заняла 15-е место. В частности, в голосовании национальных жюри украинка получила всего 28 баллов, а в онлайн-голосовании – 31 балл.

Вторым стал участник из Казахстана Ержан Максим с треком Armanyńnan Qalma, третьей – испанка Мелани Гарсиа, которая исполнила песню Marte.

Всего в детском Евровидении в этом году было 19 участников, которые представляли Польшу, Беларусь, Армению, Грузию, Казахстан, Россию, Албанию, Сербию, Северную Македонию, Великобританию (представленную Уэльсом), Францию, Испанию, Мальту, Ирландию, Нидерланды, Португалию, Италию, Австралию.

Детское Евровидение – это ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором принимают участие вокалисты до 15 лет. В отличие от известного всем Евровидения, в этом конкурсе страна победителя не обязана проводить конкурс, но может делать это по желанию.

Как ранее сообщал Фокус:

В августе 13-летняя киевлянка София Иванько стала победительницей национального отбора на детское Евровидение-2019 в Польше.

Оргкомитет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) запретил участвовать в детском Евровидении"исполнителям, которые выступали в России с начала 2014 года.