Албанию сотрясло землетрясение магнитудой 6,4: есть погибший (Видео)

2019-11-26 08:58:55

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По данным Минздрава страны, уже известно примерно о 150 пострадавших

В ночь на вторник, 26 ноября, Албанию сотрясло сильнейшее землетрясение. Также оно ощущалось в Косово, Греции и Северной Македонии, пишет Reuters.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 05:54 утра по киевскому времени, эпицентр толчков залегал на глубине около 10 км в 10 км к северо-западу от Шиджака – между Дурресом и Тираной.

Сообщается, что в Дурресе пожарные и военные помогают разбирать завалы в городе и близлежащей деревне Тумане.

В городе Курбине погиб человек. Он в панике выпрыгнул с балкона. Также есть информация о двух пропавших без вести. Из-под завалов удалось спасти двух мальчиков.

Кроме того, жители Тираны в страхе покидают свои дома.

По данным Минздрава страны, уже известно примерно о 150 пострадавших.

Как ранее сообщал Фокус:

 

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