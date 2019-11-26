Албанию сотрясло землетрясение магнитудой 6,4: есть погибший (Видео)

По данным Минздрава страны, уже известно примерно о 150 пострадавших

В ночь на вторник, 26 ноября, Албанию сотрясло сильнейшее землетрясение. Также оно ощущалось в Косово, Греции и Северной Македонии, пишет Reuters.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 05:54 утра по киевскому времени, эпицентр толчков залегал на глубине около 10 км в 10 км к северо-западу от Шиджака – между Дурресом и Тираной.

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Сообщается, что в Дурресе пожарные и военные помогают разбирать завалы в городе и близлежащей деревне Тумане.

В городе Курбине погиб человек. Он в панике выпрыгнул с балкона. Также есть информация о двух пропавших без вести. Из-под завалов удалось спасти двух мальчиков.

Кроме того, жители Тираны в страхе покидают свои дома.

По данным Минздрава страны, уже известно примерно о 150 пострадавших.

Как ранее сообщал Фокус:

21 сентября землетрясение магнитудой 5,6 сотрясло Албанию, повредив около 500 домов и разрушив некоторые из них. Министерство обороны заявило, что это было самое сильное землетрясение в Албании за последние 30 лет.

В понедельник, 11 ноября, в южной части Франции произошло землетрясение магнитудой 5,4.