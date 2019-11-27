Экзотическая птица быстро неслась по дороге, едва не попадая под колеса автомобилей

В районе деревни Юшково Вяземского района Смоленской области РФ, где уже наступила холодная погода, заметили бегущего по дороге страуса. Необычного участника движения сняли на видео, которое разместили в соцсетях.

На кадрах, видно, как страус мчится по дороге с приличной скоростью. Напуганная птица виляла возле обочины, выбегала на проезжую часть, и чуть было не стала виновницей ДТП.

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Автор видео прокомментировал необычную для этой местности ситуацию словами: "Зима, холодно, страусы".

Отмечается, что в этом регионе в последнее время наблюдается минусовая температура. Пользователи соцсетей пошутили, что страус захотел устроить "побег в лето".

Как ранее сообщал Фокус:

В марте, на трассе в селе Крупец Хмельницкой области, заблудился страус, заблокировав движение автомобилей по межобластной дороге.