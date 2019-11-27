Трамп выложил свое фото в соцсети в образе Рокки

2019-11-27 20:05:55

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Глава Белого дома не прикрепил описания к фото

Президент США Дональд Трамп, который известен своей приверженностью к соцсетям, опубликовал в своем Twitter необычную фотографию.

На снимке изображено тело вымышленного персонажа из серии одноименных фильмов про профессионального боксера Рокки Бальбоа, где с помощью фотомонтажа у него лицо Трампа.

Примечательно, что сам глава Белого дома никакого описания к фото не прикрепил.

Пользователи социальной сети сразу стали активно комментировать такое действие Трампа, причем как его сторонники, так и те, кто относится негативно к американскому лидеру.

"Лучший твит за все времена. У либералов разорвутся головы от такого. Мне нравится",  – написал один из сторонников.

"Президент Трамп  – босс",  – поддержал его другой приверженец американского лидера.

"У вас есть идеи, насколько это смешно?",  – звучит комментарий одного из противников президента США.

"Есть у меня идея. То, что мы имеем президента, который публикует подобные твиты, является самым печальным из того, что было в моей жизни",  – ответил ему другой антагонист Трампа.

Президент США Дональд Трамп в персонаже Рокки

Как ранее сообщал Фокус:

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