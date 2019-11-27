Премьер Шотландии хочет нового референдума за независимость
2019-11-27 20:27:55
Никола Стерджен сказала, что страна оказалась перед "принципиальным вопросом" о том, кто должен решать ее будущее
Председатель шотландского правительства Никола Старджен заявила, что в случае победы на следующих выборах, поставит вопрос об организации нового референдума о независимости Шотландии.
Об этом сообщает BBC.
"Старджен обнародовала предвыборный манифест Шотландской национальной партии (SNP), пообещав избежать Brexit и отдать будущее Шотландии в руки шотландцев", – говорится в сообщении.
В манифесте говорится, что SNP в случае успеха на выборах пришлет "четкий" сигнал о том, что референдум о независимости должен быть проведен в следующем году.
Стерджен сказала, что страна оказалась перед "принципиальным вопросом" о том, кто должен решать ее будущее.
На последних всеобщих выборах в 2017 году SNP получила 35 мест, что делает ее третьей по величине партией в парламенте Великобритании на сегодня.
Стерджен говорит, что после выборов она открыта для формирования "прогрессивного альянса" с другими партиями, но исключила соглашение с консерваторами или вступление в формальную коалицию с лейбористами.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2014 году в Шотландии состоялся референдум о независимости, на котором 55% граждан поддержали сохранение в составе Великобритании.
- 24 апреля Стерджен заявляла, что в случае выхода Великобритании из ЕС в Шотландии проведут второй референдум о независимости.