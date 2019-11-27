Премьер Шотландии хочет нового референдума за независимость

Никола Стерджен сказала, что страна оказалась перед "принципиальным вопросом" о том, кто должен решать ее будущее

Председатель шотландского правительства Никола Старджен заявила, что в случае победы на следующих выборах, поставит вопрос об организации нового референдума о независимости Шотландии.

Об этом сообщает BBC.

"Старджен обнародовала предвыборный манифест Шотландской национальной партии (SNP), пообещав избежать Brexit и отдать будущее Шотландии в руки шотландцев", – говорится в сообщении.

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В манифесте говорится, что SNP в случае успеха на выборах пришлет "четкий" сигнал о том, что референдум о независимости должен быть проведен в следующем году.

Стерджен сказала, что страна оказалась перед "принципиальным вопросом" о том, кто должен решать ее будущее.

На последних всеобщих выборах в 2017 году SNP получила 35 мест, что делает ее третьей по величине партией в парламенте Великобритании на сегодня.

Стерджен говорит, что после выборов она открыта для формирования "прогрессивного альянса" с другими партиями, но исключила соглашение с консерваторами или вступление в формальную коалицию с лейбористами.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2014 году в Шотландии состоялся референдум о независимости, на котором 55% граждан поддержали сохранение в составе Великобритании.