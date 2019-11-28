Европейский парламент объявил климатическую чрезвычайную ситуацию

За резолюцию проголосовали 429 европарламентариев

Европарламент объявил глобальную "климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию", призвав страны ЕС взять на себя обязательство к 2050 году полностью избавиться от выбросов парниковых газов. Об этом сообщает The Guardian.

Документ был принят в преддверии климатической конференции ООН в Мадриде, также он возлагает дополнительную ответственность на главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Она заявила, что ЕС должно возглавить борьбу против "экзистенциальной угрозы" климатического кризиса.

За резолюцию проголосовали 429 европарламентариев, 225 высказались против, а еще 19 воздержались.

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В принятой резолюции говорилось, что текущие климатические цели ЕС "не соответствуют" Парижскому климатическому соглашению 2015 года. В нем содержится призыв поддерживать глобальное потепление на 2 градуса выше индустриального уровня, но стремится к снижению температурного предела до 1,5 градусов.

Так, члены ЕП поддержали более жесткую цель сокращения выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году, ранее предлагалось сократить их на 40%.

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