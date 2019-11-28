Трамп неожиданно прибыл с визитом в Афганистан

Это первый визит американского лидера в Афганистан со дня его вступления в должность

Президент США Дональд Трамп в День благодарения неожиданно прибыл в Афганистан, чтобы нанести визит к находящимся там американским военнослужащим. Об этом сообщает Reuters.

Это первый визит американского лидера в Афганистан со дня его вступления в должность.

Как сообщает агентство, в ходе визита Трамп встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Он надеется, что ему удастся добиться прекращения огня и окончания самой долгой для США войны.

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"Талибан хочет сделку. Мы встретимся с ними и скажем, что огонь должен быть прекращен. Они раньше этого не хотели, но сейчас они хотят, я надеюсь. Вероятно, так и будет", – сказал Трамп.

Самолет президента США приземлился в Баграме после ночного перелета из Вашингтона. Вместе с ним прилетели советник по национальной безопасности Роберт О'Браен, небольшая группа помощников и сотрудников Секретной службы, а также пул журналистов.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп отменил встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами талибов после теракта в Кабуле.