Трамп неожиданно прибыл с визитом в Афганистан
Это первый визит американского лидера в Афганистан со дня его вступления в должность
Президент США Дональд Трамп в День благодарения неожиданно прибыл в Афганистан, чтобы нанести визит к находящимся там американским военнослужащим. Об этом сообщает Reuters.
Это первый визит американского лидера в Афганистан со дня его вступления в должность.
Как сообщает агентство, в ходе визита Трамп встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Он надеется, что ему удастся добиться прекращения огня и окончания самой долгой для США войны.Важно
"Талибан хочет сделку. Мы встретимся с ними и скажем, что огонь должен быть прекращен. Они раньше этого не хотели, но сейчас они хотят, я надеюсь. Вероятно, так и будет", – сказал Трамп.
Самолет президента США приземлился в Баграме после ночного перелета из Вашингтона. Вместе с ним прилетели советник по национальной безопасности Роберт О'Браен, небольшая группа помощников и сотрудников Секретной службы, а также пул журналистов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп отменил встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и лидерами талибов после теракта в Кабуле.
- Трамп назвал "мертвыми" переговоры с талибами, направленные на завершение 18-летней войны в Афганистане.