В Австрии суд посадил на 14 лет женщину, призывавшую Россию ввести войска

Многолетний срок оправдан четким сигналом − "антигосударственная деятельность нетерпима"

В Австрии суд приговорил к 14 годам лишения свободы 42-летнюю Монику Унгер, которая создала радикальную организацию Staatenbund. Она пыталась "приказать" австрийской армии свергнуть существующую власть и просила военной помощи у российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что Монику Унгер осудили именно за участие в радикальной организации, которая пыталась свергнуть государственный строй, а не за призыв к РФ "ввести войска".

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Во время оглашения приговора суд в южном городе Грац отметил, что многолетний срок гражданке оправдан четким сигналом − "антигосударственная деятельность нетерпима".

Унгер предстала перед судом вместе с 13 другими членами движения, которые были арестованы в апреле 2017 года.

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Второго заместителя Унгер, 71-летнего экс-сотрудника полиции, также признали виновным в госизмене и приговорили к 10 годам тюрьмы.

12 других членов были признаны виновными в "создании антигосударственной организации" и заключены на срок до 3 лет.

Организация Staatenbund была образована в 2015 году и выдала отдельным членам "дипломатические паспорта", а также собственные номерные знаки.

Как ранее сообщал Фокус:

В июле министерство внутренних дел Австрии объявило в международный розыск 65-летнего гражданина РФ Игоря Зайцева, предполагаемого сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России. Зайцева обвиняют в разглашении государственных секретов, шпионаже в ущерб интересам Австрии, а также умышленном разглашении военной тайны.