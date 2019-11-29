Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" обжаловали
Жалоба будет рассматриваться в течение 17 месяцев
В Датский Апелляционный совет по вопросам энергетики поступила апелляция на разрешение Датского энергетического агентства проложить российский газопровод Северный поток-2 к юго-востоку от острова Борнхольм.
Об этом сообщила представитель агентства Эллен Эвиг Ергенсен, передает ТАСС.
"Одна жалоба в отношении проекта Nord Stream 2 была подана в рамках сроков для подачи апелляций", – сказала она.Важно
Ергенсен пояснила, что жалоба обычно не приостанавливает решения по делу. В среднем совет принимает решение в течение 17 месяцев.
Кто именно подал принятую жалобу, Ергенсен не уточнила.
Министр энергетики Алексей Оржель в интервью "24 каналу" говорил, что Украина может оспорить разрешение Дании на строительство трубопровода.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 октября Дания разрешила строить "Северный поток-2" в своих водах. Теперь маршрут газопровода согласован со всеми странами ЕС.
- В "Нафтогазе" заявили, что не удивлены решением Дании. Компания в вопросе противодействия строительству "Северного потока-2" рассчитывает на санкции Запада.
- Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что решение Дании не было неожиданностью.