На мосту произошла драка, а потом послышались выстрелы

В пятницу, 29 ноября, в столице Великобритании полиция перекрыла Лондонский мост, свидетели утверждают, что слышали стрельбу. Об этом сообщает ВВС.

По словам репортера Джон Макмануса, вначале на мосту произошла драка между группой мужчин. Позже на место происшествия прибыла полиция и раздалось несколько выстрелов.

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Фото: Twitter/@adam_cannon

Правоохранители подтвердили, что некий "инцидент" произошел на Лондонском мосту, также полицейские посоветовали людям не толпиться на месте происшествия.

"На одной из сторон моста произошла драка, в ходе которой несколько мужчина напали на одного человека. На место оперативно прибыла полиция, а затем в одного из участников драки было произведено несколько выстрелов", – говорит корреспондент.

Фото: Twitter/@parmy

Также он добавил, что когда полиция оцепила мост и убрала очевидцев, прозвучало еще несколько выстрелов.

"Я не вижу, что сейчас там происходит, так как нас убрали с дороги, но слышны выстрелы и полицейские сирены", – добавил Макманус.

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