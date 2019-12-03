Де Ниро назвал Трампа "фейковым президентом", а Джулиани – представителем гангстеров
Актер отметил, что текущая политическая ситуация в США находится за пределами его понимания
Известный американский актер, режиссер и продюсер, обладатель премий "Золотой глобус" и "Оскар" Роберт Де Ниро публично назвал главу Белого дома "фейковым президентом", первую семью США – "гангстерской", а бывшего мэра Нью-Йорка и знаменитого борца с преступностью Рудольфа Джулиани – человеком, который сейчас представляет гангстеров.
Об этом артист сказал в интервью во время популярного в США вечернего шоу со Стивеном Колбертом.
"Трамп является "фейковым президентом", – заявил Де Ниро.Важно
На вопрос ведущего, что именно тот имеет в виду, Де Ниро объяснил: "Он называет все фейковым, поскольку знает, что сам является фейком, поэтому он просто отражает проекцию".
Де Ниро сравнил Дональда Трампа с известным американо-итальянским гангстером Тефлоном Доном (Джоном Джозефом Готти), который был боссом криминальной семьи Гамбино в Нью-Йорке.
Не обошел актер стороной и личного адвоката Трампа Руди Джулиани.
"Джулиани применял RICO Act (федеральный закон о противодействии рэкету и коррупции), чтобы преследовать гангстерские семьи, и выглядит необычным, что теперь он представляет эту гангстерскую первую семью", – сказал Де Ниро.
Актер также отметил, что текущая политическая ситуация в США находится за пределами его понимания.
Де Ниро всегда резко критиковал политику Трампа. В частности, актер выражал беспокойство по поводу расистских проявлений в речах и действиях нынешнего президента США. Однажды он обматерил американского лидера на церемонии вручения театральной премии "Тони". В ответ Трамп назвал Де Ниро человеком с низким IQ.
Как ранее сообщал Фокус:
- Голливудский актер Роберт Де Ниро заявил, что воспринимает действия Дональда Трампа на посту президента США как "ночной кошмар, который невозможно забыть".
- Год назад Роберт де Ниро принял решение о разводе с Грэйс Хайтауэр, на которой был женат с 1997 года.