Взрослых берегите. Экоактивистка Грета вернулась в Европу и рассказала про злых детей (фото)

Юная климатическая активистка приплыла в Лиссабон после поездки на саммит в ООН

Климатическая активистка Грета Тунберг прибыла в Лиссабон после пересечения Атлантического океана на яхте. Об этом сообщает The Guardian.

На 15-метровой яхте, которая не оставляет углеродного следа, активистка добралась до Нью-Йорка, где выступила на саммите ООН по климату. Дорога обратно заняла у школьницы три недели.

Из Лиссабона Грета собирается отправиться в Испанию для участия в климатической конференции ООН в Мадриде. Конференция должна была проводиться в Чили, но была перенесена из-за массовых беспорядков в стране.

В порту активистку встречал министр охраны окружающей среды Чили Каролина Шмидт, а также местные высокопоставленные чиновники и фанаты. Пока неизвестно, когда Тунберг прибудет в Испанию, по предварительным данным, она собирается продолжить путешествовать на яхте.

Отвечая на вопрос журналиста, который сказал, что взрослые считают ее "злой", Тунберг ответила: "Мы злимся и расстроены по уважительным причинам".

"Люди недооценивают силу злых детей", – добавила Грета.

В это же время, в одном из отчетов ООН, опубликованного в кулуарах климатических переговоров, говорится, что в этом десятилетии может быть установлен 10-летний температурный рекорд.

По данным Всемирной метеорологической организации, 2015-19 и 2010-19 годы почти наверняка будут самыми теплыми пятилетними периодами и самым жарким десятилетием за всю историю наблюдений. С 1980-х годов каждое последующее десятилетие было теплее, чем в прошлом.