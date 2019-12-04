Скабеева назвала Зеленского очень приятным в общении человеком

Российская пропагандистка, телеведущая на телеканале "Россия 1" Ольга Скабеева сообщила, что дозвонилась до Владимира Зеленского, однако президент Украины не захотел с ней общаться. Запись телефонного разговора была показана в эфире программы "60 секунд".

Скабеева извинилась перед собеседником в начале разговора за то, что отвлекла его от работы.

"Вас беспокоит Ольга Скабеева. Простите, ради Бога, что я вас отвлекаю", – успела сказать она.

В ответ Зеленский не захотел общаться с российской пропагандистской, сославшись на работу.

"Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли у кого что случилось и произошло. Но так как у вас, я так понимаю, ничего не случилось и не произошло, ни с вашими близкими, ни с родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами", – отметил Зеленский.

После трансляции видео Скабеева назвала Зеленского очень приятным в общении человеком.

"Вот такой у нас состоялся "Нормандский формат". Но при этом, страшно деликатный, весьма тактичный и очень приятный в общении человек", – заявила в эфире Скабеева.

Смотрите с 5-й минуты трансляции

Как ранее сообщал Фокус:

В январе в ПАСЕ российская пропагандистка Скабеева пыталась спровоцировать украинских депутатов. Она пыталась вмешиваться в общение первого заместителя председателя ВР Ирины Геращенко с украинскими журналистами. Нардеп Борислав Береза физически "прикрывал" Геращенко и заблокировал доступ к ней пропагандистам.