464 сообщения об изнасилованиях – Uber впервые раскрыл данные о безопасности поездок

Компания заявляет, что 99,9% поездок были безопасными

Сервис по вызову такси Uber получил в США 5981 жалобу на сексуальное насилие в 2017–2018 годах, почти половина из них от водителей. Об этом говорится в отчете компании.

Эти данные основаны на сообщениях водителей, поэтому инцидентов могло быть и больше, так как не все о подобном заявляли. Несмотря на то, что количество жалоб на сексуальные преступления в 2018 году выросло, их доля уменьшилась на 16% из‑за увеличения числа поездок.

Отметим, что в данным отчете сексуальным насилием считаются даже поглаживание и попытка поцелуя.

Компания получила 464 сообщения об изнасилованиях и 587 о попытках изнасилования.

В связанных с Uber авариях погибли 107 человек. Почти треть несчастных случаев со смертельным исходом была связана с пешеходами.

Всего в 2017-2018 годах с помощью Uber в США было совершено 2,3 млрд поездок. По утверждению компании, 99,9% поездок были безопасными.

Uber – технологическая компания, которая разрабатывает мобильные сервисы по заказу поездок, доставки еды и аренде электровелосипедов. Она предоставляет услуги примерно в 600 городах в 64 странах мира.

Как ранее сообщал Фокус: