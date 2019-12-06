464 сообщения об изнасилованиях – Uber впервые раскрыл данные о безопасности поездок
2019-12-06 10:41:09
Компания заявляет, что 99,9% поездок были безопасными
Сервис по вызову такси Uber получил в США 5981 жалобу на сексуальное насилие в 2017–2018 годах, почти половина из них от водителей. Об этом говорится в отчете компании.
Эти данные основаны на сообщениях водителей, поэтому инцидентов могло быть и больше, так как не все о подобном заявляли. Несмотря на то, что количество жалоб на сексуальные преступления в 2018 году выросло, их доля уменьшилась на 16% из‑за увеличения числа поездок.
Отметим, что в данным отчете сексуальным насилием считаются даже поглаживание и попытка поцелуя.
Компания получила 464 сообщения об изнасилованиях и 587 о попытках изнасилования.
В связанных с Uber авариях погибли 107 человек. Почти треть несчастных случаев со смертельным исходом была связана с пешеходами.
Всего в 2017-2018 годах с помощью Uber в США было совершено 2,3 млрд поездок. По утверждению компании, 99,9% поездок были безопасными.
Uber – технологическая компания, которая разрабатывает мобильные сервисы по заказу поездок, доставки еды и аренде электровелосипедов. Она предоставляет услуги примерно в 600 городах в 64 странах мира.
Как ранее сообщал Фокус:
- Uber запускает в Киеве новый сервис – Green, состоящий на 100% из электромобилей с нулевым уровнем вредных выбросов.
- В Брюсселе суд признал нелегальным оказание транспортных услуг такси Uber в столице Бельгии. Отмечается, что только водители, обладающие брюссельской лицензией и светящимся знаком такси на крыше автомобиля, могут заниматься подобного рода перевозками.
- Uber была лишена лицензии на работу в столице Великобритании после того, как выяснилось, что более 14 тысяч поездок были совершены с водителями, которые отличались от тех, которые указаны в приложении.
- Uber перестанет обслуживать пассажиров с низким рейтингом в Австралии и Новой Зеландии. Компания имеет право заблокировать клиента, если его рейтинг составляет меньше четырех звезд. Максимальная оценка водителя и пассажира – пять звезд.