В Польше нашли тела двух украинцев со следами насильственной смерти

По подозрению в преступлении задержали гражданина Украины

В Польше в Люблинском воеводстве обнаружены тела двух украинцев со следами насильственной смерти. Об этом сообщает Lublin 112.

Сообщение об обнаружении трупов поступило в местную полицию около 13:00 8 декабря. Правоохранители установили, что жертвами являются граждане Украины, которые работали на ферме, где их и нашли убитыми.

По подозрению в убийстве задержан 36-летний мужчина, также украинец.

"По данному делу полиция задержала 36-летнего гражданина Украины. Полицейские определили, что мужчина знал жертв и работал с ними на ферме. Сегодня продолжаются процессуальные действия. Такое преступление карается пожизненным заключением", – говорится в сообщении.

На телах погибших были ножевые ранения. Мотивы преступления устанавливаются.

Как ранее сообщал Фокус:

В Лодзинском воеводстве Польши в холодильной камере для хранения фруктов нашли тела двух украинцев.

Количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу с 2014 года выросло в 5 раз.