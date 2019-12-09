Евросоюз планирует создать аналог "акта Магнитского"
2019-12-09 21:59:27
Руководство ЕС единогласно одобрило идею
В Европейском Союзе хотят создать санкционный механизм в сфере прав человека, который станет аналогом "акту Магнитского" в США.
Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Голос Америки.
По его словам, будущий санкционный режим будет "всеобъемлющим".
Боррель сообщил, что руководство ЕС единогласно одобрило идею. В ближайшее время служба Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности начнет работу по подготовке соответствующей документации.
Российский аудитор Сергей Магнитский, уличивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230 млн долларов, был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 года он умер в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегей Магнитский работал аудитором в компании Firestone Duncan, которая оказывала юридические услуги фонду Hermitage Capital Management Уильяма Браудера.
- Российские власти завели дело на фонд Браудера, заподозрив его в хищении из бюджета 5,4 млрд руб.
- Сам же Магнитский раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено $260 млн налогоплательщиков. Позже Магнитского задержали. Он провел 358 дней в заключении, где его пытали.
- В 2009 году Магнитский умер в больнице СИЗО.
- Ряд стран в результате ввели так называемые "законы Магнитского" относительно запретов въезда иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.