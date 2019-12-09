Евросоюз планирует создать аналог "акта Магнитского"

Руководство ЕС единогласно одобрило идею

В Европейском Союзе хотят создать санкционный механизм в сфере прав человека, который станет аналогом "акту Магнитского" в США.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Голос Америки.

По его словам, будущий санкционный режим будет "всеобъемлющим".

Боррель сообщил, что руководство ЕС единогласно одобрило идею. В ближайшее время служба Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности начнет работу по подготовке соответствующей документации.

Российский аудитор Сергей Магнитский, уличивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230 млн долларов, был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 года он умер в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегей Магнитский работал аудитором в компании Firestone Duncan, которая оказывала юридические услуги фонду Hermitage Capital Management Уильяма Браудера.

Российские власти завели дело на фонд Браудера, заподозрив его в хищении из бюджета 5,4 млрд руб.

Сам же Магнитский раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено $260 млн налогоплательщиков. Позже Магнитского задержали. Он провел 358 дней в заключении, где его пытали.

В 2009 году Магнитский умер в больнице СИЗО.