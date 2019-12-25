Гонка пингвинов и нудисты в Королевской галерее. Лучшие фотографии 2019 года

Фокус собрал самые запоминающиеся фотографии уходящего года. Открывает подборку лучших фото 2019 Международный фестиваль воздушных змеев, который прошел на пляже города Схевенинген возле Гааги (Нидерланды). В этом году на него прибыли более 200 участников со всего мира, однако не все из них смогли принять участие из-за сильного ветра. (28 сентября 2019 года).

Пингвины на Международном фестивале льда и снега в Харбине (Китай). 13 января 2019 года.

Берен Д'Амико, Луис Гифт и Чарли Вилер исполняют акробатический номер на Карлтон-Хилл в Эдинбурге 30 июля 2019 года. Это часть их дебютного шоу "Броманс" на фестивале Fringe.

Группа музыкантов ждет начала Парада цветов 1 сентября 2019 года в городе Цундерт, на юге Голландии. С 1936 года в городе ежегодно проводится парад георгинов, из которых создают фигуры, соответствующие 20 районам города. Данная традиция является частью национального нематериального культурного наследия Голландии.

Бесконечная лестница-сосуд "Vessel" в Нью-Йорке была построена в рамках проекта реконструкции Хадсон-Ярдс в Манхэттене. Она состоит из 155 лестничных маршей. Авторы называют проект самым дорогим в городе со времен строительства Рокфеллеровского центра.

Китайцы, рожденные в год свиньи, готовятся встречать Новый год. Ханчжоу, провинция Чжэцзян. (27 января 2019 года).

Туристы катаются на лошадях на фоне взлетающих воздушных шаров в историческом регионе Турции Каппадокия. Он явялется объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и славится своими скальными образованиями, полетами на воздушных шарах, подземными городами и отелями, высеченными в скалах. Каппадокия является самым популярным местом в мире для полетов на воздушных шарах.

Новый самолет Airbus Beluga XL соверишл свой первый полет в Великобританию 14 февраля 2019 года. Его размах крыльев составляет 60,3 м, диаметр фюзеляжа - 8,8 м, максимальный взлетный вес - 227 т, дальность полета - 4,074 тыс. км.

Участники фестиваля на карнавальном параде "Block Tarado Ni Você", посвященному чествованию бразильского певца Каэтану Велозу 2 марта

Реалистичную модель школьника с головой Адольфа Гитлера, которая называется "Он", можно было увидеть 12 сентября 2019 года в Бленхейм Палас, Великобритания. Автором экспоната выступил известный итальянский художник Маурицио Каттелан. Его самая известная работа – золотой унитаз под названием "Америка".

Скульптура ангела из ножей была установлена на центральной площади 6 августа 2019 года в Мидлсбро, Англия. 8-метровая скульптура была создана в качестве напоминания о преступлениях с использованием холодного оружия. Скульптура The Knife Angel была создана Британским центром металлургии и состоит из 100 тыс. выброшенных ножей и конфискованного полицией оружия.

Группа нудистов восхищается скульптурой Геркулеса во время частного мероприятия в Королевской академии художеств в мае 2019 года в Лондоне, Великобритания.

Женщины охлаждаются в фонтанах Трокадеро напротив Эйфелевой башни во время сильной жары 25 июня 2019 года в Париже, Франция. Тогда температура воздуха достигала 40 градусов по Цельсию.

Модель позирует в образе, вдохновленном коллекцией Little Shop 2 mini 17 августа 2019 года в Мельбурне, Австралия. Компания Coles Little Shop создала 30 мини-коллекций культовых продуктов из супермаркетов.

Уличный артист развлекает зрителей мыльными пузырями на центральных улицах шотландского Эдинбурга, которые также называется Королевской милей.

Инсталляция "Райская птица" авторства чешских скульпторов Лукаша Ритштейна и Барборы Слапетовой на 23-ежегодной выставке "Скульптуры у моря" в Сиднее, посвященной уличному искусству. (23 октября 2019 года).

Открытие Национальной выставки скота в Денвере (штат Колорадо, США). Открылась ежегодная Национальная выставка скота, она проводится ежегодно, начиная с 1906 года. (10 января 2019 года).

Финальные приготовления на сцене Большого Театра Лидса, Великобритания 9 марта 2019 года. В этот вечер на сцене выступит с мировой премьерой "Северный балет" в спектакле "Виктория". Премьер совпала с 200-летнием культового британского монарха. В спектакле рассказывается история жизни королевы Виктории глазами ее младшего ребенка Беатрис.

Американская спортсменка Вики Голден 7 июля 2019 года проехала сквозь 13 огненных стен на мотоцикле. Выступление состоялось во время концерта HISTORY Live Evel Live 2 в международном аэропорту Сан-Бернардино, штат Калифорния.