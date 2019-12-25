Гонка пингвинов и нудисты в Королевской галерее. Лучшие фотографии 2019 года

2019-12-25 12:45:00

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Фокус собрал самые запоминающиеся фотографии уходящего года. Открывает подборку лучших фото 2019 Международный фестиваль воздушных змеев, который прошел на пляже города Схевенинген возле Гааги (Нидерланды). В этом году на него прибыли более 200 участников со всего мира, однако не все из них смогли принять участие из-за сильного ветра. (28 сентября 2019 года).

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Пингвины на Международном фестивале льда и снега в Харбине (Китай). 13 января 2019 года. 

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Берен Д'Амико, Луис Гифт и Чарли Вилер исполняют акробатический номер на Карлтон-Хилл в Эдинбурге 30 июля 2019 года. Это часть их дебютного шоу "Броманс" на фестивале Fringe.

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Группа музыкантов ждет начала Парада цветов 1 сентября 2019 года в городе Цундерт, на юге Голландии. С 1936 года в городе ежегодно проводится парад георгинов, из которых создают фигуры, соответствующие 20 районам города. Данная традиция является частью национального нематериального культурного наследия Голландии.

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Бесконечная лестница-сосуд "Vessel" в Нью-Йорке была построена в рамках проекта реконструкции Хадсон-Ярдс в Манхэттене. Она состоит из 155 лестничных маршей. Авторы называют проект самым дорогим в городе со времен строительства Рокфеллеровского центра.

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Китайцы, рожденные в год свиньи, готовятся встречать Новый год. Ханчжоу, провинция Чжэцзян. (27 января 2019 года).

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Туристы катаются на лошадях на фоне взлетающих воздушных шаров в историческом регионе Турции Каппадокия. Он явялется объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и славится своими скальными образованиями, полетами на воздушных шарах, подземными городами и отелями, высеченными в скалах. Каппадокия является самым популярным местом в мире для полетов на воздушных шарах.

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Новый самолет Airbus Beluga XL соверишл свой первый полет в Великобританию 14 февраля 2019 года. Его размах крыльев составляет 60,3 м, диаметр фюзеляжа - 8,8 м, максимальный взлетный вес - 227 т, дальность полета - 4,074 тыс. км.

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Участники фестиваля на карнавальном параде "Block Tarado Ni Você", посвященному чествованию бразильского певца Каэтану Велозу 2 марта

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Реалистичную модель школьника с головой Адольфа Гитлера, которая называется "Он", можно было увидеть 12 сентября 2019 года в Бленхейм Палас, Великобритания. Автором экспоната выступил известный итальянский художник Маурицио Каттелан. Его самая известная работа – золотой унитаз под названием "Америка".

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Скульптура ангела из ножей была установлена на центральной площади 6 августа 2019 года в Мидлсбро, Англия. 8-метровая скульптура была создана в качестве напоминания о преступлениях с использованием холодного оружия. Скульптура The Knife Angel была создана Британским центром металлургии и состоит из 100 тыс. выброшенных ножей и конфискованного полицией оружия.

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Группа нудистов восхищается скульптурой Геркулеса во время частного мероприятия в Королевской академии художеств в мае 2019 года в Лондоне, Великобритания.

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Женщины охлаждаются в фонтанах Трокадеро напротив Эйфелевой башни во время сильной жары 25 июня 2019 года в Париже, Франция. Тогда температура воздуха достигала 40 градусов по Цельсию.

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Модель позирует в образе, вдохновленном коллекцией Little Shop 2 mini 17 августа 2019 года в Мельбурне, Австралия. Компания Coles Little Shop создала 30 мини-коллекций культовых продуктов из супермаркетов.

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Уличный артист развлекает зрителей мыльными пузырями на центральных улицах шотландского Эдинбурга, которые также называется Королевской милей.

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Инсталляция "Райская птица" авторства чешских скульпторов Лукаша Ритштейна и Барборы Слапетовой на 23-ежегодной выставке "Скульптуры у моря" в Сиднее, посвященной уличному искусству. (23 октября 2019 года).

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Открытие Национальной выставки скота в Денвере (штат Колорадо, США). Открылась ежегодная Национальная выставка скота, она проводится ежегодно, начиная с 1906 года. (10 января 2019 года). 

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Финальные приготовления на сцене Большого Театра Лидса, Великобритания 9 марта 2019 года. В этот вечер на сцене выступит с мировой премьерой "Северный балет" в спектакле "Виктория". Премьер совпала с 200-летнием культового британского монарха. В спектакле рассказывается история жизни королевы Виктории глазами ее младшего ребенка Беатрис.

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Американская спортсменка Вики Голден 7 июля 2019 года проехала сквозь 13 огненных стен на мотоцикле. Выступление состоялось во время концерта HISTORY Live Evel Live 2 в международном аэропорту Сан-Бернардино, штат Калифорния.

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