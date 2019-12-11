Двое подозреваемых забаррикадировались в местном магазине

В городе Джерси-Сити в штате Нью-Джерси двое мужчин устроили масштабную перестрелку с полицией, в результате чего погибли шесть человек. Об этом сообщает ВВС.

По словам полиции, перестрелка началась на местном кладбище во вторник, около 17:00 по Гринвичу. Правоохранители преследовали подозреваемых в убийстве. На месте происшествия правоохранители попали под "мощный обстрел из винтовок". Двоим стрелкам удалось сбежать на фургоне и забаррикадироваться в местном магазине.

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Начальник полиции города Джерси Майк Келли сообщил, что подозреваемые продолжили вести огонь из здания, и на протяжении четырех часов отстреливались от полиции. В результате были ранены двое полицейских, еще один погиб во время перестрелки на кладбище.

Также по предварительной информации, стрелки убили еще троих посетителей магазина, четвертому одному удалось выжить, он был госпитализирован с огнестрельным ранением.

Полиция смогла остановить стрельбу лишь ликвидировав обоих стрелков.

На время операции были закрыты местные школы и предприятия, которые располагались поблизости места происшествия.

Глава городской полиции добавил, что в фургоне подозреваемых было обнаружено "зажигательное устройство", которое было изъято для проверки. Несмотря на это, правоохранители не считают, что произошедшая перестрелка была терактом.

Как ранее сообщал Фокус: