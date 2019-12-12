"Siri, звони 911": в США голосовой помощник спас жизнь человеку

Водитель попросил о помощи, когда оказался запертым в тонущем автомобиле

В США на севере штата Айова 18-летний водитель попал аварию, в результате которой его автомобиль упал в реку. В критической ситуации американца выручила Siri. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в городе Чарльз-Сити, за рулем находился Гаэль Сальседо, который направлялся в колледж. По дороге его джип выехал на обледеневшую трассу, в результате чего водитель потерял управление и его авто упало в ледяную реку.

"Я не понимал, куда несет машину и не знал, что делать. Просто думал: "Кажется, я умру", – рассказал Сальседо.

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Придя в себя, водитель закрыл окна, опасаясь, что его автомобиль пойдет ко дну. Упавший в реку джип, проломил лед и начал погружаться под воду.

В панике подросток не мог найти свой телефон, чтобы позвать на помощь. Тогда Сальседо просто прокричал: "Siri, звони 911", и голосовой помощник отреагировал на запрос.

По вызову на место происшествия быстро прибыли спасатели из пожарной части Мейсон-Сити. Но поток воды долгое время не давал открыть водительскую дверь.

"Мои руки окоченели. Я больше не чувствовал своих ног, но приложил все усилия для того, чтобы помочь спасателям вытащить меня из воды", – подытожил Сальседо.

На берегу автомобилистом занялась скорая помощь. Его доставили в больницу, где помогли справиться с шоком и переохлаждением, а несколько часов спустя – отпустили домой.

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